Calciomercato Udinese – Il ritorno di fiamma / Un ex Serie A è pronto

La squadra continua a lavorare intensamente in vista del prossimo impegno di campionato, quello contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il team sui campi d'allenamento sta dando il tutto per tutto, bisogna difendere a tutti i costi il proprio fortino , quello della Dacia Arena.

I problemi degli ultimi giorni però, non fanno altro che complicare la situazione. Sono troppi gli infortuni che stanno caratterizzando la stagione bianconera e questo rischia di poter diventare un vero e proprio problema. Il direttore dell'area tecnica sta cercando in tutti i modi una soluzione per Gennaio.