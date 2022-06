Mercato Udinese – Il ritorno non si farà / Centrocampista verso Firenze

Uno degli obiettivi di mercato per il nuovo centrocampo bianconero starebbe per sfumare definitivamente: ecco di cosa stiamo parlando

Redazione

Sono ore calde per il futuro dell'Udinese. La dirigenza bianconera non solo sta lavorando per i calciatori che cambieranno casacca in questa sessione di calciomercato, ma sta trattando senza sosta per soddisfare le richieste di mister Andrea Sottil. Il nuovo tecnico e la dirigenza stanno creando una squadra in grado di competere con tutti gli altri club di Serie A. Tra i nomi sondati per il nuovo centrocampo dell'Udinese c'era anche una vecchia conoscenza del club friulano, ma nelle ultime ore il calciatore sembrerebbe aver preso una decisione definitiva. Ecco cosa sappiamo.

Il calciatore in questione è Rolando Mandragora. La scorsa stagione, il centrocampista napoletano è stato autore di buone prestazioni tra le fila del Torino, tuttavia non verrà riscattato. Il prestito al club granata è terminato ufficialmente il 17 Giugno, termine massimo per l'acquisto del calciatore. La causa principale del suo addio al Toro è stata la distanza economica tra le due società: la famiglia Agnelli, come da accordo, chiedeva 14 milioni di euro, mentre Urbano Cairo aveva intenzione di spenderne al massimo 9. Nonostante nelle scorse settimane si parlasse di un suo possibile ritorno all'Udinese, negli ultimi giorni sembra che il suo entourage abbia trovato l'accordo con la Viola di Commisso. Come riportato da diverse testate giornalistiche vicine alla società toscana, la cifra pattuita tra i due club si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, con il 24enne originario di Scampia che si trasferirebbe alla corte di Vincenzo Italiano già al rientro dalle vacanze.

Con la maglia bianconera, Mandragora ha collezionato 6 gol e 4 assist in 74 apparizioni totali. Mandragora è un centrocampista molto duttile. Gioca principalmente davanti alla difesa, e all'occorrenza può essere schierato anche come mezzala, trequartista, regista o addirittura difensore centrale.