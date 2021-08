Calciomercato Udinese – Rivoluzione in atto: non è ancora finita / Assurdo

Il 3-0 rifilato al Venezia non basta. Questo è soltanto l’antipasto. L’Udinese ha dimostrato di trovarsi in una forma smagliante. Mister Gotti , però, continua ad invocare ancora qualche rinforzo.

Si può fare di meglio. Non bisogna mai accontentarsi. I bianconeri vogliono puntare in alto e si è visto dalle prestazioni effettuate contro i ragazzi di Max Allegri e di Zanetti. Adesso si fa sul serio. Arriviamo al dunque. Mancano 3 giorni alla chiusura del calciomercato. Il conto alla rovescia è iniziato. Marino non ha tempo da perdere.