Non è ancora scritta, ma la società bianconera sta lavorando intensamente per mettere a referto quella che sarebbe definibile come una vera e propria rivoluzione. Il club ha grande voglia di fare la differenza sul mercato, ma prima deve liberarsi di calciatori che sono definibili come dei veri e propri esuberi.
Calciomercato Udinese – Rivoluzione bianconera? Cinque titolari ai saluti
L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Il team non vede l'ora di piazzare questi profili in uscita. Non perdiamo neanche un secondo e partiamo subito con i nomi perfetti che possono iniziare una nuova avventura. Ecco cinque profili pronti per salutare Udine <<<
