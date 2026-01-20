mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Rivoluzione totale: Runjaic saluta tre protagonisti

Una vera e propria rivoluzione per i bianconeri di mister Kosta Runjaic. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla rivoluzione
Il mercato dell'Udinese era chiaro, una rosa con diversi componenti scontenti che hanno trovato poco spazio nel corso di questa prima parte di stagione e di conseguenza pronti per iniziare una nuova avventura (anche lontano dal BluEnergy Stadium).

Tre profili messi sotto osservazione che sembrano essere vicini per salutare definitivamente la società gestita dalla famiglia Pozzo. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Runjaic dovrà fare a meno di tre risorse. L'addio è alle porte, c'è anche il vice capitano <<<

