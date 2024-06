Mercato Udinese / Rivoluzione in porta? Silvestri e Okoye fanno la valigia

Marco Silvestri si prepara all'addio all'Udinese . Dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative è sempre più vicino l'inizio di una nuova avventura con un altro club. Al momento in pole position sembra esserci il Parma di Pecchia . Adesso bisogna vedere se la squadra emiliana affonderà davvero il colpo di mercato.

Non solo Silvestri, però, è pronto a fare le valigie e salutare i suoi compagni di squadra. Maduka Okoye ha fatto breccia nel cuore degli interisti e della dirigenza dei campioni d'Italia. Proprio per questo motivo potrebbero arrivare i 10/12 milioni richiesti e di conseguenza completare questa cessione importante. Passiamo al primo obiettivo in entrata. Tutti i dettagli sull'affare Solari <<<