Mercato Udinese / La Roma punta un giocatore friulano: “Pare che…”

L’Udinese è a lavoro per portare avanti quello che sarà un campionato faticoso. Un passettino alla volta fino alla salvezza: pare essere questo il destino – ormai perdurante da anni e anni – della squadra friulana. Un percorso che passerà anche per tappe apparentemente proibitive come quella di stasera che porterà gli uomini di Cioffi nella casa della Juventus. Allo Stadium servirà una prova gagliarda a garibaldina per cercare di uscire a testa alta e, perché no, con dei punti in cascina. Punti salvezza.