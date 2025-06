Calciomercato Udinese – Romano annuncia: “Bijol ceduto per 22 milioni”

Un fulmine a ciel sereno colpisce Udine e l'Udinese. Il massimo esperto di calciomercato internazionale ha annunciato che Jaka Bijol è stato ceduto in via definitiva. Il calciatore che non solo ha indossato la maglia dell'Udinese per tre stagioni, ma è anche stato capitano della nazionale slovena è pronto per una nuova avventura.