Calciomercato Udinese – Ha quasi rotto il giocattolo: “Occorrono soluzioni”

Un infortunio basta

Becao ed Ilicic

L'emergenza in difesa non inizia sicuramente oggi, è diverso tempo che la società bianconera ha problemi in quel ruolo. Non parliamo dei titolari, che sicuramente stanno facendo il loro e lo stanno facendo anche in maniera egregia. Piuttosto parliamo dei sostituti.

Oltre i tre titolari, la difesa dell'Udinese è composta da: De Maio, che non sembra essere al centro dei pensieri di Gotti e Nehuen Perez, parliamo di un giovane di talento, ma sicuramente non pronto. Ora come ora, urge trovare una soluzione e molto probabilmente operare sul mercato per porre fine a questo problema.

Ieri è bastato un piccolo fastidio a Becao per mettere in emergenza la retroguardia dei friulani. Il sostituto sarebbe stato De Maio, che fino ad adesso non ha dato nessuna garanzia e sarebbe entrato in campo con abbastanza pressione addosso. Va cercata e trovata una soluzione il prima possibile. Bisogna operare sul mercato <<<