Mercato Udinese, Rossoneri su Sarr del Watford: quale futuro per Martins?

Dopo l'addio di Pierpaolo Marino, l'Udinese deve ricomporre le proprie strategie di mercato. Stando a quanto riferisce Sky UK però, uno degli obiettivi per la prossima stagione potrebbe rimanere un altro anno in Inghilterra. E in questo potrebbe centrare il Diavolo. Tra i profili individuati per l'attacco del Milan, dopo che è sfumato Thuram, c'è Ismaila Sarr. L'esterno senegalese classe 1998 difficilmente rimarrà per un'altra stagione al Watford, in Championship. Per questo motivo si fa sempre più probabile una sua cessione in estate. Sarr nell'ultimo campionato ha segnato 10 reti in 39 presenze, e ora ha su di sé le attenzioni da diversi club di Premier League. Trattativa dunque difficile per i rossoneri, visto che Sarr ha sempre espresso la propria volontà di giocare nel massimo campionato inglese. In caso di cessione tuttavia, il sostituto il Watford lo avrebbe già in casa. Parliamo di Matheus Martins, giocatore di proprietà dell'Udinese che ha già giocato in prestito Oltremanica in questa stagione. Il brasiliano potrebbe sfruttare un altro anno in Championship per ottimizzare al meglio la sua crescita.