Calciomercato Udinese – Rottura totale / Pozzo fiuta l’affarone

Il team bianconero sta affrontando un momento di forma a dir poco interessante . Si parla di una situazione in cui la società guidata da Gabriele Cioffi riesce ad alternare un gioco molto interessante al raggiungimento di tutti gli obiettivi preposti. L'ultimo traguardo da raggiungere, in vista dei prossimi match, è quello di riuscire a collezionare almeno 50 punti.

Si parla di un traguardo che manca da diverso tempo agli uomini della famiglia Pozzo. Per l'esattezza sono ben nove anni che la società non raggiunge questo traguardo, l'ultima volta sulla panchina c'era addirittura Francesco Guidolin. Intanto la partita è alle porte e non si vuole lasciare nulla al caso.