Si sa che le minestre riscaldate raramente portano a degli ottimi risultati, ma l'Udinese ha voluto riprovarci con Alexis Sanchez e sfortunatamente l'esito non è quello che ci si aspettava. La rottura tra il calciatore e la squadra è oramai definitiva ed ora iniziano i quesiti sul suo futuro.
Calciomercato Udinese – Rottura totale con Sanchez: ecco dove andrà
L'Udinese ha confermato nel corso della serata di presentazione del club una vera e propria rottura definitiva con Alexis Sanchez: il punto
Non perdiamo altro tempo ed andiamo a scoprire per quale motivo la squadra ha deciso di liberarsi in maniera definitiva delle sue prestazioni. Oltre che cercare di captare il futuro del calciatore che ha fatto sognare tanti tifosi dall'Italia all'Inghilterra passando per la Spagna. Tutti i dettagli <<<
