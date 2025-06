Calciomercato Udinese – Runjaic disperato, perde il centrocampista: il caso

Non c'è tempo da perdere con l'Udinese che sta già lavorando in maniera precisa e concreta in vista della prossima stagione di campionato. Nelle ultime giornate sono stati annunciati due rinnovi ed il primo acquisto di un certo livello, stiamo parlando di Nicolò Bertola. Adesso non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un altro nome pronto per salutare il team friulano.