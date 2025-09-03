mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Runjaic libera tutti? Tre cessioni alle porte

Mister Runjaic libera tutti? Sono ben tre i calciatori che rischiano di uscire dal progetto e di conseguenza dover iniziare un nuovo progetto
Spazio al mercato in uscita

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società si gode una chiusura di mercato di primissimo livello con il club che ha aggiunto degli ottimi innesti ed è pronto per una seconda parte di stagione di assoluto spessore.

Rui Modesto

Nome: Rui Modesto

Valore di mercato: 2 milioni di euro

Squadra interessata: Rakow (Polonia)

Rendimento stagione 24/25: 22 presenze e 2 assist

Damian Pizarro

Nome: Damian Pizarro

Valore di mercato: 3,2 milioni di euro

Squadra a cui è stato ceduto: Le Havre (Francia)

Rendimento stagione 24/25: 3 presenze

Sandi Lovric

Nome: Sandi Lovric

Valore di mercato: 8,5 milioni di euro

Squadra interessata: Turchia

Rendimento stagione 24/25: 36 presenze, 2 gol e 4 assist

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Tutti i dettagli sul futuro di un calciatore decisamente interessante e sul mercato dell'Udinese. Sirene turche per un big? Il punto <<< 

 

