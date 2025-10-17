Calciomercato Udinese – Runjaic ha il “nuovo” centravanti? Firma unica

L’inizio di stagione per l’Udinese, soprattutto in attacco è stato senza ombra di dubbio positivo. Keinan Davis ha fornito le risposte che in molti si aspettavano e proprio per questo motivo la società sta iniziando a programmare il suo futuro.
Mister Kosta Runjaic potrebbe avere già il suo centravanti del futuro. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Nelle ultime ore il club sta visionando diversi profili, anche per programmare il suo futuro nell’immediato e per la prossima stagione. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su profilo perfetto per l’attacco dell’Udinese <<<
