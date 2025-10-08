Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi nonostante la rosa decisamente decimata con ben 10calciatori alle prese con gli impegni delle loro nazionali. Proprio per questo motivo ci sarà modo di valutare al meglio chi magari ha avuto meno spazio e prepararlo per la ripresa del campionato.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Runjaic perde il bomber: il Barcellona fa sul serio
udinese
Calciomercato Udinese – Runjaic perde il bomber: il Barcellona fa sul serio
Mister Kosta Runjaic rischia di perdere un assoluto protagonista del team nel corso delle prossime ore. Tutti i dettagli su una news shock
Nel frattempo continua a tenere banco anche il mercato in entrata ed in uscita. Nelle ultime ore sembra essere arrivata una chiamata fondamentale per un calciatore in grande spolvero in questo inizio di stagione. Tutti i dettagli sull'interessamento del Barcellona <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA