La Serie A è tornata e lo ha fatto con due grandissimi match nel corso del sabato sera. Oggi, però, tocca ai primi bianconeri d'Italia e stiamo parlando dell'Udinese. La squadra di mister Kosta Runjaic vuole bissare il grande successo ottenuto a San Siro.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Runjaic perde due titolarissimi? Manca il rinnovo
udinese
Calciomercato Udinese – Runjaic perde due titolarissimi? Manca il rinnovo
Mister Kosta Runjaic perde definitivamente due calciatori titolarissimi sotto tutti i punti di vista. Non perdiamo neanche un secondo
Per farlo occorre una prova di primissimo livello contro un avversario ostico come il Pisa di mister Gilardino. Le novità per la squadra, però, arrivano anche fuori dal campo e più precisamente dal mercato. Sono ben due i calciatori pronti a salutare definitivamente l'ambiente. Tutti i dettagli di due titolarissimi <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA