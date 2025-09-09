Calciomercato Udinese – Runjaic perde l’esterno! Il portoghese firma

La situazione in casa Udinese è in continuo fermento. La dirigenza ha parlato chiaro alla fine del mercato in entrata e specificato che nel corso delle prossime settimane si farà il possibile per completare la rosa e operare tutte le uscite che serviranno per chiudere la squadra.
Mister Kosta Runjaic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco i dettagli
Tanti i nomi osservati e soprattutto osservati speciali che potrebbero andare via ed iniziare una nuova avventura. Nelle ultime ore sta prendendo quota l'ennesima cessione. Tutti i dettagli sulla nuova squadra dell'esterno <<<
