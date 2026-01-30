Calciomercato Udinese – Runjaic perde il titolarissimo? Offerta dalla Viola

L'Udinese dopo aver perso Alessandro Zanoli per via di un infortunio decisamente importante, potrebbe dover fare a meno di un altro componente fondamentale della rosa di mister Kosta Runjaic. Un titolarissimo ed un calciatore che è il perno della squadra bianconera.
Mister Kosta Runjaic potrebbe perdere un super titolare nel corso delle ultime ore di mercato? Una situazione abbastanza complessa, il punto
Adesso non possiamo fare altro che entrare nel dettaglio di questa trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri interni della squadra, anche se c'è da capire se effettivamente il team si libererà di un calciatore così importante. Ecco tutti i dettagli <<<
