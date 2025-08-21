Mister Kosta Runjaic sta lavorando in maniera a dir poco unica nel corso di queste ultime giornate che stanno portando il club all'inizio ufficiale del campionato. La squadra bianconera non vede l'ora di poter dire la sua sul campo da gioco e fare la differenza sotto tutti i punti di vista.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Runjaic fa piazza pulita: due TOP ai saluti
udinese
Calciomercato Udinese – Runjaic fa piazza pulita: due TOP ai saluti
Mister Kosta Runjaic fa ufficialmente piazza pulita e non vede l'ora di mettere a referto una firma di primissimo livello. Tutti i dettagli
Il club, però, dovrà fare a meno di ben due calciatori che nel corso delle prossime ore sono pronti per iniziare la loro nuova avventura sul campo da gioco. Si parla di due componenti di assoluto spessore e fondamentali nel corso delle passate stagioni. Tutti i dettagli sul doppio addio bianconero <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA