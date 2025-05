Calciomercato Udinese – Runjaic ne vuole tre: i Pozzo preparano 20 milioni

L'Udinese non perde tempo e la società allenata da mister Kosta Runjaic inizia a fare i primi nomi in ottica futura. Il club bianconero non vede l'ora di assicurarsi dei componenti che possano permettere di fare il salto di qualità e puntare con costanza ad un piazzamento europeo (sogno non troppo nascosto della società). Per farlo, però, occorre essere perfetti nel corso della prossima estate.