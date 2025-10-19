Calciomercato Udinese – Runjaic, sarà addio? Decisione dei Pozzo chiara

Una stagione che è iniziata in maniera molto simile rispetto a quella appena vissuta dalla squadra bianconera e di conseguenza la società sta iniziando a meditare sul suo futuro. Bisogna capire se effettivamente il club crede ancora fortemente nel progetto con il tecnico tedesco.
Mister Kosta Runjaic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sul mercato e su un colpaccio
Nelle ultime ore sono arrivate delle comunicazioni importanti direttamente dal direttore Gianluca Nani. Non perdiamo altro tempo e passiamo alle dichiarazioni che danno uno spunto importante sul futuro del coach. Tutti i dettagli su Runjaic <<<
