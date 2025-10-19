mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Runjaic, sarà addio? Decisione dei Pozzo chiara

udinese

Calciomercato Udinese – Runjaic, sarà addio? Decisione dei Pozzo chiara

Mister Kosta Runjaic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sul mercato e su un colpaccio
Lorenzo Focolari Redattore 

Runjaic

Una stagione che è iniziata in maniera molto simile rispetto a quella appena vissuta dalla squadra bianconera e di conseguenza la società sta iniziando a meditare sul suo futuro. Bisogna capire se effettivamente il club crede ancora fortemente nel progetto con il tecnico tedesco.

Nelle ultime ore sono arrivate delle comunicazioni importanti direttamente dal direttore Gianluca Nani. Non perdiamo altro tempo e passiamo alle dichiarazioni che danno uno spunto importante sul futuro del coach. Tutti i dettagli su Runjaic <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA