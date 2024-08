Calciomercato Udinese – Salta l’affare Ebosele al Reims: i prossimi passi

L'Udinese continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Mancano poco più di 24 ore alla fine del mercato e di conseguenza sono diverse le situazioni da sistemare. Ad oggi il primo colpo è quello di Festy Ebosele . Il calciatore irlandese è ancora alla ricerca di una nuova destinazione.

Una squadra su tutte ha fatto un passo indietro, lo Stade Reims. Il club francese non è riuscito a concludere la trattativa e di conseguenza per il momento Festy resta bianconero. Difficile che si possa aprire una nuova pista in così poco tempo, anche se il club spera nella cessione per via della grande presenza di esterni destri nel club. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime su un'altra cessione: Nehuen Perez <<<