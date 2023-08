Calciomercato Udinese – Salta l’affare Samardzic / Il padre rovina tutto

Da giorni i presentimenti non erano dei migliori, ma in queste ore è arrivata l'ufficialità. Lazar Samardzic non sarà più un calciatore dei neroazzurri di Milano. Il padre del centrocampista oggi aveva l'ennesimo incontro con la società di Via della Liberazione e nonostante tutte le parti andavano verso un ridimensionamento delle sue condizioni, l'orgoglio pare aver avuto la meglio. L'ennesima richiesta economica maggiorata ha fatto saltare sotto tutti i punti di vista la trattativa. A questo punto bisognerà vedere cosa decide di fare la dirigenza bianconera e soprattutto se venderà il ragazzo o continuerà ad utilizzarlo come pedina fondamentale del centrocampo friulano. Una situazione davvero incredibile e che è terminata nel peggiore dei modi per tutte le parti prese in causa.