Calciomercato Udinese – Romero è saltato: che succede con Pussetto?

Incredibile ma vero. Maximiliano Romero è saltato. Non per un problema di soldi. Le due parti avevano trovato la quadra e il centravanti aveva già sostenuto le visite mediche a Roma per approdare in bianconero. Poi, qualcosa è andato storto. La punta argentina rientrava da un infortunio e l'Udinese voleva assicurarsi ulteriormente delle sue condizioni fisiche. Voleva testarlo sul campo ma il PSV glielo ha negato. Il club friulano non ha potuto fare altro che tirarsi indietro. I rapporti con l'infermeria, in questa ultima stagione, sono stati fin troppi. Adesso, dunque, è arrivato il momento di girare pagina. Si pensa al futuro e Maxi Romero in quello dell'Udinese non ci sarà. Per questo motivo Marino sta continuando a cercare un attaccante. Nel frattempo, ecco la decisione che il club friulano avrebbe preso riguardo Ignacio Pussetto.