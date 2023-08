Udinese – Saltato Veiga, ora ADL vuole Samardzic / Già scelto il sostituto

Il sostituto di Samardzic

La partenza di Lazar è tutt'altro che certa, ma la società dei Pozzo vuole proteggersi da un possibile addio. Proprio per questo motivo sono stati riallacciati i contatti con un calciatore importante come il Tucu Pereyra. Il ragazzo argentino potrebbe diventare a tutti gli effetti una bandiera per il team del Friuli Venezia Giulia. Proprio per questo motivo l'Udinese potrebbe tornare all'assalto solo in caso di cessione del serbo.