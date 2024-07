Calciomercato Udinese – Samardzic c’è l’accordo: ecco cosa manca

L'Udinese e soprattutto Lazar Samardzic sono in continua trattativa per il suo futuro. Ad oggi c'è una grande favorita su tutte le avversarie e stiamo parlando dei rossoneri di Milano. C'è il primo importante (fondamentale per alcuni) accordo, cioè quello con il padre. Poco sotto i cinque milioni di euro di commissioni per Mladen Samardzic.