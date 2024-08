Calciomercato Udinese – Samardzic addio vicino? Il sostituto è già in città

L'addio di Lazar Samardzic inizia a diventare realtà. L'Udinese proprio in queste ore si è assicurato le prestazioni di Ekkelenkamp che per qualità tecniche e fisiche sarebbe il sostituto perfetto. Andiamo a vedere nel dettaglio quale squadra si trova in vantaggio e non vede l'ora di chiudere la trattativa per il fantasista nato a Berlino.