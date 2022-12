Calciomercato Udinese – Samardzic ha deciso: accordo ad un passo

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo arriva un'importante novità dal mercato

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a fare la differenza sui campi d'allenamento e si sta allenando al massimo in vista di questa seconda parte di stagione. Domani si scende in campo per l'ennesimo test match di questo avvio di campionato, da una parte ci sarà l'Udinese mentre dall'altra una società di grande importanza all'interno del campionato spagnolo: l'Athletic Bilbao. La squadra guidata da Valverde sta facendo un ottimo campionato. Di conseguenza il match di domani sera si prospetta combattutissimo sotto tutti i punti di vista. Nel frattempo c'è un giocatore che ha preso una decisione molto importante e che riguarda il suo futuro. Non perdiamo altro tempo e scopriamo subito tutte le ultime.

Il protagonista dell'articolo arriva da Berlino, più precisamente è cresciuto nel Herta Berlino e stiamo parlando di Lazar Samardzic. Il talento classe 2002 vuole essere protagonista nel nostro campionato e lo ha dimostrato a suon di gol e grandi prestazioni. Al momento ci sono parecchie società che osservano il suo profilo per poter rinforzare la formazione e soprattutto il centrocampo. La situazione è ancora non definita e ci vorrà del tempo per poter trarre delle conclusioni importanti. Al momento il giocatore sembra aver trovato un accordo con la società, almeno fino alla fine di questa annata: le ultime.

Patto di ferro — Lazar resta senza problemi in quel di Udine, ma chiede alla società più spazio e la chance di poter giocare molti più minuti da qua alla fine. Diventando a questo punto un vero e proprio titolarissimo. Difficile che la squadra possa privarsi di un assoluto gioiello come Lazar e di conseguenza la pista che lo porta ad essere una pedina fondamentale, prende sempre più quota.