Mercato Udinese / Samardzic dice la sua: “Inter? Nessun rimpianto”

Ecco il parere del calciatore sul passaggio saltato nella squadra che sta per laurearsi Campione d'Italia: "Ho vissuto in prima persona una situazione spiacevole. Stavo trattando con l’Inter, ma poi non se n’è fatto di niente. Era agosto, ricordo bene, e non si leggeva d’altro. Quando sono sorti i primi problemi, ho aperto il telefono e ho trovato tantissimi insulti in chat. E ogni ora aumentavano. Ogni commento sul mio profilo parlava di quello. Mi sono subito detto: 'Laki, calma. È normale'. I tifosi sono persone, e non tutte le persone sono uguali. Alla fine, dopo tutto quel caos, mi sono guardato dentro e ho capito che non avuto alcun tipo di rimpianto".