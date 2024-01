Mercato Udinese / Samardzic al Napoli? Tutto bloccato, ecco perché

Lazar Samardzic al Napoli sembrava essere un affare chiuso da qualche settimana, con solo qualche dettaglio da sistemare ed invece anche in questo caso pare che si andrà per le lunghe. L'Udinese non vuole privarsi facilmente di un calciatore che ha dimostrato di poter fare la differenza e proprio per questo motivo non scende dal prezzo fissato.