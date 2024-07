Mercato Udinese – Samardzic, c’è una nuova pretendente: arriva l’offerta

Lazar Samardzic è pronto per una nuova avventura anche lontano da Udine. In queste ore c'è una nuova pretendente e sta arrivando l'offerta

Lazar Samardzic è di nuovo al centro delle trattative e soprattutto del mercato. La squadra che in questo istante sta osservando da vicino un grande calciatore come quello di proprietà dell'Udinese è il Milan . I rossoneri sognano di poter chiudere un colpo davvero importante, ma al momento Lazar è solo la seconda ruota del carro.

Ad oggi la prima offerta arriverebbe solo in caso di fallimento dell'operazione Fofana. Il club milanese non vorrebbe andare oltre i venti milioni di euro, ma l'Udinese sappiamo che chiede 25. Vedremo se i due club riusciranno a trovarsi e soprattutto formulare una quadra importante. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul sogno in entrata: le parole di Collavino sull'affare Sanchez <<<