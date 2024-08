Mercato Udinese | Samardzic è un nuovo giocatore della Dea: è ufficiale

L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Samardzic dall'Udinese. Gli orobici hanno chiuso la trattativa per l'arrivo del centrocampista serbo dall'Udinese che ha svolto le visite mediche proprio questa mattina. Dopo essere accostato ad altri top club, quindi, il giovane centrocampista sta per vestire la maglia della Dea in vista della prossima stagione.