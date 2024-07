Mercato Udinese – Samardzic più che un’idea: le ultime sull’affare

Lazar Samardzic è ufficialmente qualcosa in più di un'idea. L'affare che porterebbe il calciatore in rossonero prende quota: le ultimissime

Lazar Samardzic in bianconero inizia ufficialmente a prendere quota. Il centrocampista serbo che milita nell'Udinese vede il suo futuro possibilmente segnato. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i dettagli sul suo possibile trasferimento in quel di Milano, più precisamente sponda rossonera.

Il calciatore sembra aver convinto sia Zlatan Ibrahimovic che mister Fonseca, ma le Zebrette e la famiglia Pozzo non hanno intenzione di concedere sconti. Ci vorranno almeno 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'asso serbo. Il primo incontro sarà questo lunedì. Adesso non si può fare altro che attendere. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sull'amichevole odierna <<<