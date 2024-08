Calciomercato Udinese | Samardzic in rossonero? Il punto sull’affare

L'Udinese continua a lavorare sul mercato e si parla di una possibile cessione di Lazar Samardzic in rossonero. Ecco tutti i dettagli

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma le maggiori novità arrivano proprio dal mercato dove nelle ultime ore sono stati tantissimi gli acquisti e di conseguenza ci si aspetta anche qualche uscita nel corso delle prossime ore. Al momento tra i favoriti per un possibile addio troviamo Lazar Samardzic .

Il talento nato in Germania, ma che gioca con la nazionale serba è pronto per una nuova avventura, ma al momento tra le parti tutto tace. L'Udinese chiede i soliti 25 milioni, cifra che al momento i bianconeri non hanno ancora ricevuto dal Milan nemmeno inserendo delle possibili contropartite tecniche. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sull'affare Sanchez <<<