Mercato Udinese / Samardzic vede la Turchia: l’offerta convince i Pozzo

Lazar Samardzic vede il suo futuro in quel di Udine pressoché scritto. L'addio alla casacca bianconera e all'Udinese sembra essere fatto e proprio per questo motivo bisogna solo capire quale sarà la sua prossima destinazione. Il gioiellino serbo in queste ore sta ricevendo delle avance davvero serie da parte di un club turco.

Il Fenerbache parrebbe aver inviato un'offerta da ben 20 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia. Adesso bisogna attendere la risposta del club dei Pozzo. Allo stesso tempo bisogna anche aggiungere che i fans turchi sono in visibilio per questo affare. Sono ben 18mila i commenti con il messaggio: "Come to Fenerbache" sugli ultimi post del fantasista. Non solo quest'affare in dirittura d'arrivo. L'Udinese pensa anche al colpo Sanchez <<<