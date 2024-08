Mercato Udinese – Sanchez è il colpo perfetto per Runjaic: ecco perché

"El Nino Maravilla" Sanchez è decisamente il colpo perfetto per il coach Kosta Runjaic. Ecco tutti i motivi per cui la trattativa va chiusa

Alexis Sanchez è un sogno che sta diventando realtà per tutti i fans dell'Udinese. Il calciatore cileno è pronto per diventare protagonista nel corso della prossima stagione e soprattutto si rivelerà un innesto perfetto per il tecnico Kosta Runjaic.

Il "Nino" può giocare sia come punta, ma anche come seconda e di conseguenza legare con estrema facilità con gli altri reparti. Parliamo di un calciatore che nonostante le diverse primavere abbiamo visto come si sacrifica per la causa ed anche la grande mano che da in fase difensiva. A tutto questo va aggiunta una tecnica che è qualcosa di unico e che in quel di Udine si è vista solo a sprazzi con Deulofeu, De Paul, Thauvin e parizalmente Samardzic nel corso delle ultime 10 stagioni.