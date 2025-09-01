mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Sanchez lascia i Pozzo: la firma con il nuovo club

udinese

Calciomercato Udinese – Sanchez lascia i Pozzo: la firma con il nuovo club

Alexis Sanchez lascia ufficialmente il club bianconero, ecco tutti i dettagli sulla nuova squadra del calciatore che ha scritto la storia
Lorenzo Focolari Redattore 

Sanchez

La speranza è che la seconda avventura non avesse ricoperto la classica minestra riscaldata, ma tanto è stato e dopo una sola stagione (nonostante fossero due gli anni di contratto), Alexis Sanchez è pronto per iniziare una nuova avventura ben lontano da Udine.

Il calciatore bianconero sta lavorando intensamente alla prossima stagione e sa che non ha tempo da perdere. Tutti i dettagli su quello che sarà ufficialmente il nuovo club del talento bianconero <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA