La speranza è che la seconda avventura non avesse ricoperto la classica minestra riscaldata, ma tanto è stato e dopo una sola stagione (nonostante fossero due gli anni di contratto), Alexis Sanchez è pronto per iniziare una nuova avventura ben lontano da Udine.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Sanchez lascia i Pozzo: la firma con il nuovo club
udinese
Calciomercato Udinese – Sanchez lascia i Pozzo: la firma con il nuovo club
Alexis Sanchez lascia ufficialmente il club bianconero, ecco tutti i dettagli sulla nuova squadra del calciatore che ha scritto la storia
Il calciatore bianconero sta lavorando intensamente alla prossima stagione e sa che non ha tempo da perdere. Tutti i dettagli su quello che sarà ufficialmente il nuovo club del talento bianconero <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA