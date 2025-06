Calciomercato Udinese – Via Sanchez? Due super top per l’attacco friulano

Alexis Sanchez è pronto per iniziare una nuova avventura nel mondo del calcio nazionale ed internazionale. Il calciatore ha affermato che la sua permanenza in quel di Udine è abbastanza complessa e si inizia a cercare una nuova avventura in Europa .

Il calciatore che ha militato in alcuni dei migliori team d'Europa non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco e rimettersi in mostra come fatto nel corso di tutta la sua carriera. L'Udinese è ugualmente a caccia di due profili di livello e che sappiano fare la differenza. Tutti i dettagli sui super top in pole position per l'attacco <<<