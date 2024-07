Calciomercato Udinese – Sanchez più vicino: c’è la proposta ufficiale

El Nino Maravilla è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera per la seconda volta nella sua carriera. Ecco tutti i dettagli

L'Udinese vuole iniziare questo mercato in entrata con un colpo decisamente importante. Dopo Pizarro e la trattativa Bravo sembra essere arrivato il momento per chiudere l'affare Alexis Sanchez. L'attaccante cileno non è ancora convinto dalla proposta bianconera, ma la famiglia Pozzo resta fiduciosa e si avvicina ogni giorno di più all'attaccante.