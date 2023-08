Mercato Udinese – Scamacca alla dea apre per Beto a Milano / La trattativa

I bianconeri di Andrea Sottil devono difendere i loro pezzi pregiati fino all'inizio della stagione. Il centravanti portoghese Beto sa che deve in tutti i modi mettersi in mostra e che questa potrebbe anche essere la sua ultima stagione in bianconero o meglio, la sua ultima stagione potrebbe anche non iniziare mai. La squadra del Friuli Venezia Giulia ha già fissato un cartellino con il prezzo del calciatore portoghese, ma al momento nessuno sembra essere pronto per mettere sul piatto un'offerta di questa entità. Nelle ultime ore, però, qualcosa potrebbe cambiare anche definitivamente. L'uscita di Scamacca direzione Atalanta permette ai neroazzurri di Milano di poter puntare ad un nuovo centravanti in vista della prossima stagione.

Il cartellino del portoghese

Ad oggi il classe 1998 costa ben 30 milioni per la famiglia Pozzo. Il margine per la trattativa c'è e di conseguenza inclusi i bonus si potrebbe rientrare nei 25 milioni di spesa massima che ad oggi hanno i neroazzurri. Non una situazione semplice per il team finalista di Champions League che ad oggi sembra ancora non essere interessato al centravanti ex Portimonense. Se guardiamo i conti, però, sappiamo benissimo che è l'unica operazione realisticamente fattibile. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul match di ieri sera. Ecco le pagelle di Udinese-Al Rayyan <<<