News Mercato, affari tra Udinese e Juve: “Possibile scambio in vista”

Samardzic si prepara a lasciare l'Udinese durante il prossimo mercato estivo . Il dado è tratto. Nonostante i tentativi di trasferimento nelle sessioni precedenti siano andati in fumo (con l'Inter al momento delle firme e il Napoli durante la fase di programmazione delle visite mediche) s ull’addio in estate non sembrano esserci dubbi stavolta.

Sono remote le possibilità che il centrocampista continui la sua esperienza in Friuli al termine di questa stagione. Motivo per cui, l'Udinese ha già avviato la ricerca di un sostituto per colmare il futuro vuoto. Balzaretti si sta guardano intorno tra possibili acquisti e prestiti. E c’è una strada che porta proprio alla porta della… Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, non è da escludere un possibile scambio tra le due società. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta >>>