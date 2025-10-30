L'Udinese e i bianconeri di mister Brambilla continuano a lavorare e proprio ieri sera si sono dati battaglia in quel dell'Allianz Stadium di Torino. Una partita decisamente interessante con la società di casa che si è imposta per lunghi tratti, ma i bianconeri ci hanno provato a fare fino alla fine il loro match.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Scambio con la Vecchia Signora? Idea di Spalletti
udinese
Calciomercato Udinese – Scambio con la Vecchia Signora? Idea di Spalletti
I bianconeri di Torino e quelli di Udine stanno continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli
Allo stesso tempo nelle tribune dello stadio sembrerebbe aver preso quota un possibile addio o meglio uno scambio tra le due squadre. Tutti i dettagli sull'ultima voce di mercato <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA