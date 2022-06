Calciomercato Udinese – Uno scambio da paura / Via Deulofeu, dentro…

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli sulla società gestita dai Pozzo

Il team bianconero ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una società che vuole continuare a sorprendere nonostante i diversi cambi e le trattative che potrebbero portare delle difficoltà. Le prossime ore potrebbero essere decisive e risolvere molti problemi, visto che c'è un talento in uscita. Sono diversi giorni che non si fa altro che parlare di lui: Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è pronto per una nuova avventura e non vede l'ora di fare la differenza giocando una competizione europea. Al momento un club è in vantaggio su tutti e proprio il suo presidente potrebbe far partire un'offerta irrinunciabile. Ecco di chi stiamo parlando.

Il profilo

La squadra che vorrebbe a tutti i costi il talento del trequartista da 13 gol e cinque assist nell'ultimo anno è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Stiamo parlando di una squadra che l'anno prossimo dovrà giocare la massima competizione europea (la Champions League) e di conseguenza bisognerà fare il possibile per dire la sua. Non sarà sicuramente una situazione scontata ed anzi i problemi potrebbero essere molteplici, ma nelle ultime ore un nuovo nome ha cambiato di nuovo le carte in tavola. Un centrocampista che cerca una nuova sistemazione potrebbe essere la chiave di volta definitiva.

Il talento

Il nome al centro dell'articolo è quello di Adam Ounas. Il talento algerino in questa stagione ha giocato molto poco e di conseguenza sta cercando una destinazione che permetta di mettere minuti nelle gambe. Proprio lui potrebbe essere la chiave di volta nella trattativa, visto che l'Udinese non dovrebbe cercare sul mercato il rimpiazzo perfetto per Gerard. Le prossime ore dovrebbero portare altre novità, ma nel frattempo la dirigenza si sta continuando a muovere sul mercato in entrata. I Pozzo in prima persona provano a chiudere un affare per il centrale del futuro: un profilo assicurato <<<