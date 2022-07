Udinese – Scatta l’allarme, adesso basta: ”Il Cholo ha deciso”

Nelle ultime ore sembrerebbe in arrivo la svolta per quanto riguarda la situazione legata al futuro di un calciatore bianconero

Redazione

La nuova stagione è alle porte. L'Udinese proverà a replicare le ottime prestazioni dello scorso anno e ha tutte le carte in regola per riuscirci. Il club bianconero è alla ricerca di nuovi innesti per migliorare l'organico attualmente a disposizione di Andrea Sottil. Diversi giocatori sono in partenza e Marino, insieme ai suoi collaboratori, dovrà lavorare senza sosta per regalare al nuovo allenatore bianconero una squadra competitiva e pronta ad affrontare al meglio la prossima stagione. Come trapelato negli scorsi giorni, un talento classe 2000 verrà riacquistato dal suo vecchio club. Il calciatore in questione, ovviamente, è Nehuen Peréz. Non perdiamo altro tempo e vediamo

Verrà contro-riscattato

Stando alle voci giunte dalla Spagna, l'Atletico Madrid avrebbe deciso di controriscattare Nehuen Peréz. La notizia sarebbe pervenuta alla dirigenza dell'Udinese nella giornata di ieri. La cifra stabilita per la recompra sarebbe di circa 500mila euro. Sicuramente l'addio del giovane difensore non farà piacere all'ambiente bianconero, ma la situazione è in continua evoluzione. Infatti, sembra che i Colchoneros abbiano deciso di non puntare sull'argentino classe 2000. ma probabilmente verrà nuovamente girato inprestito. Tra i club in pole position per l'acquisto del ragazzo ci sarebbero diverse società italiane. Stiamo parlando della Viola di Commisso, del Monza di Berlusconi e del Bologna.

Il profilo

Peréz è un difensore argentino classe 2000 molto fisico e aggressivo. E' abile nelle marcature e nel gioco aereo e sa sfruttare al meglio i suoi 184 cm di altezza. Inoltre è molto rapido anche nelle scelte di gioco, negli anticipi, oltre ad essere molto bravo anche nei tackle. Nella scorsa stagione si è contraddistinto anche per la sua bravura nell'impostazione dal basso e nelle verticalizzazioni. Può giocare sia nella difesa a 3 che nella difesa a 4. Nel suo anno di prestito all'Udinese, ha contribuito particolarmente alle ottime prestazioni del club friulano, totalizzando anche 1 assist nelle sue 22 presenze in Serie A. In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le ultime notizie su un altro giocatore bianconero molti richiesto sul mercato <<<