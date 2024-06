Calciomercato Udinese | Scatto Lazio per Samardzic: contatti avviati

Nelle ultime 48 ore i biancocelesti hanno preso informazioni per il talento serbo impegnato all'Europeo: è in lizza per sostituire L. Alberto

Il futuro di Lazar Samardzic rimane incerto. Come riporta Alfredo Pedullà, l’Udinese vorrebbe cederlo, anche se non lo ammetterà mai. Ma non lo cederà mai alla condizioni che chiede, almeno 25 milioni compresi i bonus. La Juve ha continuato a informarsi, ma non come obiettivo principale, almeno in questi giorni. Giuntoli è impegnato sul fronte Douglas Luiz e le priorità sono altre (Koopmeiners su tutte).