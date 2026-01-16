mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Scelto il post Atta: affare da 10 milioni di euro

udinese

Calciomercato Udinese – Scelto il post Atta: affare da 10 milioni di euro

L'Udinese potrebbe aver messo a referto un colpo di assoluto spessore, non perdiamo un istante su questo possibile affare di mercato
Lorenzo Focolari Redattore 

Arthur Atta

Non c'è da preoccuparsi, almeno nel corso di questa stagione. Arthur Atta è uno dei pezzi pregiati della squadra bianconera e resterà con il team almeno fino al termine dell'annata attuale. Un profilo importante e soprattutto un trascinatore sotto tutti i punti di vista.

Logicamente, però, una società previdente come quella gestita dalla famiglia Pozzo inizia a portarsi avanti e vuole mettere a referto un colpo che permetta di fare un vero e proprio passo in avanti. Coprirsi le spalle in caso di un addio che farebbe decisamente male. Ecco il nuovo nome per la mediana <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA