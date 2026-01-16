Non c'è da preoccuparsi, almeno nel corso di questa stagione. Arthur Atta è uno dei pezzi pregiati della squadra bianconera e resterà con il team almeno fino al termine dell'annata attuale. Un profilo importante e soprattutto un trascinatore sotto tutti i punti di vista.
Calciomercato Udinese – Scelto il post Atta: affare da 10 milioni di euro
L'Udinese potrebbe aver messo a referto un colpo di assoluto spessore, non perdiamo un istante su questo possibile affare di mercato
Logicamente, però, una società previdente come quella gestita dalla famiglia Pozzo inizia a portarsi avanti e vuole mettere a referto un colpo che permetta di fare un vero e proprio passo in avanti. Coprirsi le spalle in caso di un addio che farebbe decisamente male. Ecco il nuovo nome per la mediana <<<
