L'Udinese sta lavorando intensamente al centro sportivo Bruseschi per preparare nel migliore dei modi il prossimo incontro di campionato che sarà questo sabato con il Parma. La squadra deve tornare a muovere la classifica e magari ripetere l'ottima prova dell'anno scorso contro la squadra Crociata.
Calciomercato Udinese – Scelto il post Atta? Nuovo nome per gennaio
L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul profilo
C'è un calciatore nello specifico che sta facendo benissimo nel corso delle ultime settimane. Un profilo decisamente interessante che arriva dalla seconda serie del calcio italiano e potrebbe rientrare nel giro dell'Udinese sul mercato. Ecco tutti i dettagli <<<
