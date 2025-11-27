Calciomercato Udinese – Scelto il post Atta? Nuovo nome per gennaio

1 di 3 Tra campo e mercato

L'Udinese sta lavorando intensamente al centro sportivo Bruseschi per preparare nel migliore dei modi il prossimo incontro di campionato che sarà questo sabato con il Parma. La squadra deve tornare a muovere la classifica e magari ripetere l'ottima prova dell'anno scorso contro la squadra Crociata.