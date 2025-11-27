mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Scelto il post Atta? Nuovo nome per gennaio

udinese

Calciomercato Udinese – Scelto il post Atta? Nuovo nome per gennaio

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul profilo
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Udinese – Scelto il post Atta? Nuovo nome per gennaio- immagine 1

L'Udinese sta lavorando intensamente al centro sportivo Bruseschi per preparare nel migliore dei modi il prossimo incontro di campionato che sarà questo sabato con il Parma. La squadra deve tornare a muovere la classifica e magari ripetere l'ottima prova dell'anno scorso contro la squadra Crociata.

C'è un calciatore nello specifico che sta facendo benissimo nel corso delle ultime settimane. Un profilo decisamente interessante che arriva dalla seconda serie del calcio italiano e potrebbe rientrare nel giro dell'Udinese sul mercato. Ecco tutti i dettagli <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA