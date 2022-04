Calciomercato Udinese – Scelto il regalo scudetto / Marino non può nulla

La squadra si prepara allo scontro più importante di tutto il suo campionato . Alla Dacia Arena arriveranno gli attuali campioni d'Italia in piena lotta per difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Proprio l'Udinese potrebbe avere un ruolo decisivo all'interno di questo scontro finale.

Sicuramente ci si appresta ad una partita non adatta ai deboli di cuore. Stiamo parlando dei due migliori team del mese di Aprile per media punti e sicuramente i bianconeri sono tra le società più in forma di tutto il campionato. Sarà difficile per gli uomini di Simone Inzaghi porre un freno alla società della famiglia Pozzo.