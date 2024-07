Calciomercato Udinese | Scuffet al Milan libera un posto per Silvestri

Il domino di portiere potrebbe favorire un esubero dei bianconero. A seguito dell'infortunio di Sportiello, il Milan ha sondato il Cagliari per il portiere Simone Scuffet. Con Sportiello indisponibile per circa due mesi a causa di un trauma alla mano sinistra, i rossoneri stanno valutando l'ex Udinese come possibile sostituto. Come racconta Gianluca Di Marzio, da parte del club sardo c'è stata un'apertura totale. In caso di riuscita dell'operazione, si sbloccherebbe l'affare che porterebbe Silvestri in rossoblù. Questione che sbloccherebbe anche l'arrivo in Friuli di Sava.